Учені знайшли олівець, віком більше 6 тисяч років

Співробітники Іркутського державного технічного університету (ІрДТУ) під час експедиції знайшли олівець, вік якого становить 6120 років.

Олівець на 78 відсотків складається з чистого графіту, розповів співробітник лабораторії, доцент Євген Інешін. За характером залишених на олівці слідів можна зробити висновок, що його дуже акуратно шліфували, надаючи загострену форму.

Незважаючи на поважний вік, олівець все ще можна використовувати за призначенням, наголосив Інешін.

Олівець, якому понад 6000 років, не найстаріший предмет у фондах лабораторії давніх технологій ІрГТУ. Як зазначили у лабораторії, вона має у своєму розпорядженні десятки тисяч експонатів, найстарішим з яких приблизно 30 тисяч років.

Раніше у ефіопському монастирі знайшли рукопис, який може виявитися найстарішим у світі ілюстрованим християнським текстом.

ТСН