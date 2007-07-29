Внук Єлизавети II одружується з канадською бізнесвумен (фото)

Внук королеви Великої Британії Єлизавети Другої одружується з громадянкою Канади. Про точну дату весілля поки не повідомляється.

29-річний син дочки королеви - принцеси Анни - Пітер Філіпс займає 10-е місце в списку престолонаслідників, проте не має жодного королівського титулу і не виконує ніяких офіційних обов`язків при дворі.

Його майбутня дружина Отом Келлі - канадська підприємниця, яка не належить до аристократичних кіл.

Радіо Свобода