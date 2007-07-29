Внук Єлизавети II одружується з канадською бізнесвумен (фото)
13:50, 29 липня 2007Курйози
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Пітер Філіпс 10-ий у списку престолонаслідників
|Пітер Філіпс і Отом Келлі Фото AP/Yahoo!
29-річний син дочки королеви - принцеси Анни - Пітер Філіпс займає 10-е місце в списку престолонаслідників, проте не має жодного королівського титулу і не виконує ніяких офіційних обов`язків при дворі.
Його майбутня дружина Отом Келлі - канадська підприємниця, яка не належить до аристократичних кіл.
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