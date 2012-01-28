У салоні краси жінці по акції спалили ногу

В одному з салонів краси України дівчині під час фотоепіляції ніг за годину процедури нанесли опіки другого ступеня.

За п`ять сеансів Олена Морозова заплатила дев`ятсот дев`яносто гривень. Потрапила на акцію в Інтернеті, з`ясували журналісти ТСН.

У салоні своєї провини не визнають і навіть не те що гроші повернути, вибачатися перед дівчиною ніхто не збирається.

"Ви знаєте, я нічого сказати не можу з цього приводу. Різні випадки бувають", - прокоментувала працівниця закладу.

Лікар-косметолог Мілена Лобко запевняє, що подібні випадки трапляються через те, що спеціалісти надто стараються видалити все волосся. Через це роблять надто сильний імпульс, що й призводить до опіків.

Проте постраждала дівчина таке старання не оцінила. Тепер готова йди до кінця. Переконана, за такі вчинки треба відповідати, тому свою правоту збирається доводити у суді.

Останнім часом саме фотоепіляція стала однією із найпопулярніших процедур із видалення небажаного волосся.

Волосяну цибулину нагрівають за допомогою світлового потоку. Результат, кажуть, приголомшливий. Усього кілька процедур - і жодної волосинки. Косметолог каже, опіки тут не дивина. Проте усі свої промахи лікар може побачити і скоригувати під час процедури.

За словами фахівців, головне - прорахувати усі за і проти, звернути увагу на протипоказання та не перебільшити з температурою.