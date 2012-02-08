Укрзалізниця зняла обмеження на подачу зерновозів

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") у зв`язку з нормалізацією ситуації зі спеціальним рухомим складом зняла обмеження на виїзд зерновозів, що перевозять макуху і шрот, за межі України.

«Таке рішення було ухвалено на початку поточного тижня у зв`язку з нормалізацією ситуації зі спеціальним рухомим складом і враховуючи можливі збитки вітчизняних олієекстракційних підприємств», - йдеться в повідомленні відомства, переданому УНІАН.

Водночас "Укрзалізниця" закликає вантажовласників наперед планувати перевезення, надавати плани залізницям і не затримувати рухомий склад під вантажними операціями понад норму.

Нагадаємо, що з початку лютого 2012 року "Укрзалізниця" обмежила подачу зерновозів для перевезення деяких видів сільськогосподарської продукції, зокрема макухи і шроту, за межі України, зосередивши зерновози для здійснення перевезень урожаю 2011 року усередині країни.

У зв`язку з цим олієекстракційні підприємства України 2 лютого заявили про загрозу зупинки через відсутність вагонів для відвантаження шроту і макухи.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк вагонів-зерновозів "Укрзалізниці" становить 11,579 тис. одиниць, і перевозить зернові вантажі й іншу продукцію.