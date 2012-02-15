В'язні донецьких колоній ліпили сніжні фігури

У пенітенціарних закладах Донецької області серед осуджених пройшов конкурс на створення кращої снігової фігури.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області.

У конкурсі, що пройшов минулого тижня, брали участь більш як 700 осуджених.

Перше місце за снігову скульптуру футбольного м'яча (мінікопію встановленого біля входу на стадіон «Донбас Арена») присудили двом осудженим Західної виправної колонії № 97.

Друге місце за снігову фігуру російської печі посів осуджений Приазовської виправної колонії № 107, а третє - за снігові фігури піраміди і сфінкса – одержали двоє осуджених Калінінської виправній колонії № 27.

У прес-службі відзначили, що всі переможці також одержали подяку від керівництва колоній із занесенням в особисту справу, і ця подяка буде врахована комісією з умовно-дострокового звільнення.