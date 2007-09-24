Влада Австралії активізує боротьбу з дармоїдами

Уряд Австралії хоче ускладнити процес отримання допомоги з безробіття.

Особливу увагу буде приділено прибережним містам, де, на думку чиновників, багато людей не прагнуть шукати роботу, вважаючи за краще жити на високі соціальні дотації, засмагати на пляжі і кататися на серфі.

За словами Андрю Робба, міністра, що займається в уряді Джона Говарда питаннями працевлаштування і перепідготовки кадрів, середній рівень безробіття в Австралії зараз складає 4,2%, проте в деяких районах він досягає 10%. "У нас попит на робочу силу перевищує пропозицію, а в узбережних містах залишається багато безробітних", - дивується Робб.

На його думку, є пряма залежність між безробіттям і близькістю міста до узбережжя.

В Австралії допомога виплачується повністю з державних коштів і залежно від віку і матеріального положення безробітного вони можуть досягати 210 австралійських доларів (180 доларів США) на тиждень.

Також соціальні органи в деяких випадках готові виплачувати безробітному 51 долар на тиждень для оренди житла.

Уряд має намір ускладнити процес отримання дотацій і зобов`язати безробітних виконувати соціальну роботу.

Економіка Австралії стабільно росте впродовж останніх 15 років, і дефіцит робочої сили є основним стримуючому чинником зростання.

Наприклад за останні декілька місяців бізнес створював близько 1000 робочих місць на день.

У таких умовах уряду не залишається нічого іншого, як залучати іноземну робочу силу, причому не тільки низькокваліфікованих фахівців, але і професіоналів у сфері медицини і фінансів.

Бі-Бі-Сі