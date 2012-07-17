Хмельницька школярка стала третьою на «Олімпіаді геніїв» у США

Учениця 10 класу хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею Христина Ганзюк посіла третє місце на Міжнародному конкурсі “Олімпіада геніїв”, що відбувся у місті Освего, штат Нью-Йорк (США) з 24 до 30 червня цього року.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Хмельницької міської ради.

Зі своєю роботою “Роль природних мінеральних сорбентів у процесах очистки води та в повсякденному використанні” Х.Ганзюк здобула бронзу серед майже 700 учасників з Америки та Європи. Матеріали для досліджень дівчина брала на Ташківському родовищі у Славутському районі Хмельницької області. Унікальність її роботи полягає у використанні природних мінералів. Дівчина розробила на їх основі сорбенти для очищення води, нафтопродуктів та виготовила мило, скраби, пасти. Цю готову продукцію Х.Ганзюк представила на міжнародному конкурсі. Вона була єдиною учасницею з України.

Право на участь у цьому престижному міжнародному конкурсі хмельничанка отримала як дипломант ІІ ступеня всеукраїнського конкурсу “Intel-Еко Україна-2012” - національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF 2012 (International Science and Engineering Fair).