Подерв'янський став би міністром культури за однієї умови

Відомий український художник і автор легендарних сатиричних п'єс Лесь Подерв'янський розповів, за якої умови він погодився б зайняти пост міністра культури.

«Погодився б. З єдиною мотивацією - розвалити це міністерство і піти у відставку, тому що воно не потрібне. У США, наприклад, воно відсутнє і, при цьому, в Америці найкращі в світі музеї, найкращі концертні зали, галереї і т.п. І ніякого міністерства культури там немає і близько », цитують Подерв'янського Публичные люди.

«Тут від персони міністра нічого залежить. Ми пам'ятаємо, був міністром культури Іван Дзюба, шанована людина, і що? Був Ступка. Прийде сюди Андре Мальро, змінить Кулиняка і теж нічого не буде. Справа не в персоналіях, а в системі цього радянського бюрократичного апарату. Я не назвав би його раковою пухлиною, але це прищ, який потрібно просто знищити і викинути », - заявив Лесь Подерв'янський.