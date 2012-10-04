В Японії гігантські шершні напали на школярів - 25 осіб у лікарні
Інцидент стався в префектурі Ямагуті на заході Японії поблизу однієї з місцевих шкіл. У результаті "нападу" судзумебаті, що дослівно перекладається як "горобець-бджола", було госпіталізовано 25 осіб. Більшість з них - старшокласники. Також було госпіталізовано жінку віком близько 70 років.
Медики оцінюють стан потерпілих як середній тяжкості, передає РІА «Новости».
Судзумебаті, або японський гігантський шершень, зовні нагадує звичайну осу, але набагато більших розмірів, і зустрічається виключно на японських островах. В окремих випадках його розмір сягає восьми сантиметрів в довжину. Здебільшого розмір тулуба цієї комахи становить близько чотирьох-п'яти сантиметрів, розмах її крил дорівнює шести сантиметрам, що спричинило її японську назву - "горобець-бджола". В Японії її також називають "бджола-вбивця".
Судзумебаті відрізняються від багатьох підвидів своїх родичів особливою агресивністю, і часто нападають не лише на вулики звичайних медоносних бджіл, а й на людину.
Укуси судзумебаті викликають анафілактичний шок і вимагають негайної госпіталізації.
Щороку від укусів цих гігантських шершнів в Японії гине понад 40 осіб.
Окрім цього, судзумебаті є справжньою катастрофою для місцевих бджолярів, адже лише один шершень цього виду здатний за хвилину убити до сорока бджіл.