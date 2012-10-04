В Японії гігантські шершні напали на школярів - 25 осіб у лікарні

Медики оцінюють стан потерпілих як середній тяжкості, передає РІА «Новости».

Судзумебаті, або японський гігантський шершень, зовні нагадує звичайну осу, але набагато більших розмірів, і зустрічається виключно на японських островах. В окремих випадках його розмір сягає восьми сантиметрів в довжину. Здебільшого розмір тулуба цієї комахи становить близько чотирьох-п'яти сантиметрів, розмах її крил дорівнює шести сантиметрам, що спричинило її японську назву - "горобець-бджола". В Японії її також називають "бджола-вбивця".

Судзумебаті відрізняються від багатьох підвидів своїх родичів особливою агресивністю, і часто нападають не лише на вулики звичайних медоносних бджіл, а й на людину.

Укуси судзумебаті викликають анафілактичний шок і вимагають негайної госпіталізації.

Щороку від укусів цих гігантських шершнів в Японії гине понад 40 осіб.

Окрім цього, судзумебаті є справжньою катастрофою для місцевих бджолярів, адже лише один шершень цього виду здатний за хвилину убити до сорока бджіл.