Редактор газети звільнився через скандал із фото напівоголеної дружини принца
Фотографії, де дружина принца Вільяма постає засмагаючою топлес, з'явилися на внутрішньому розвороті ірландського таблоїду.
Головний редактор ірландської газети Irish Daily Star Майкл О'Кейн звільниться з роботи через скандал, пов'язаний з публікацією напівоголеної герцогині Кембриджської Кетрін, пише газета Irish Examiner.
Фотографії, де 30-річна дружина англійського принца Вільяма постає топлес біля басейну на відпочинку у Франції, з'явилися на внутрішньому розвороті ірландського таблоїду 15 вересня. Після цього О'Кейн був відсторонений від роботи до кінця внутрішньокорпоративного розслідування, присвяченого публікації фотографій.
Тепер же керівництво газети поширило заяву в якій повідомляється про відставку Майкла О'Кейна, і разом з тим, відзначається високий професіоналізм О'Кейна і висловлюється подяка за його роботу в інтересах газети.
Раніше медіа-магнат Річард Десмонд, чия компанія Northern and Shell спільно з Independent Star Limited володіє дублінським таблоїдом, ймовірно, через публікації фотографій герцогині, які засудив британський королівський двір, погрожував закрити Irish Daily Star, відзначає РІА "Новости".