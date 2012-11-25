Редактор газети звільнився через скандал із фото напівоголеної дружини принца

Головний редактор ірландської газети Irish Daily Star Майкл О'Кейн звільниться з роботи через скандал, пов'язаний з публікацією напівоголеної герцогині Кембриджської Кетрін, пише газета Irish Examiner.

Фотографії, де 30-річна дружина англійського принца Вільяма постає топлес біля басейну на відпочинку у Франції, з'явилися на внутрішньому розвороті ірландського таблоїду 15 вересня. Після цього О'Кейн був відсторонений від роботи до кінця внутрішньокорпоративного розслідування, присвяченого публікації фотографій.

Тепер же керівництво газети поширило заяву в якій повідомляється про відставку Майкла О'Кейна, і разом з тим, відзначається високий професіоналізм О'Кейна і висловлюється подяка за його роботу в інтересах газети.

Раніше медіа-магнат Річард Десмонд, чия компанія Northern and Shell спільно з Independent Star Limited володіє дублінським таблоїдом, ймовірно, через публікації фотографій герцогині, які засудив британський королівський двір, погрожував закрити Irish Daily Star, відзначає РІА "Новости".