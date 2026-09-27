У Німеччині знайшли найбільший скарб римських монет епохи Адріана: у ньому 934 денарії

Ця знахідка є найбільшим у Німеччині скарбом монет епохи Адріана та п’ятою у світі серед відомих колекцій денаріїв цього періоду.

На полі в західній частині Німеччини виявили скарб із 934 римських срібних денаріїв. Знахідка стала найбільшою відомою в країні колекцією монет періоду правління імператора Адріана.

Загальна вага срібла становить близько 3,1 кг. Археологи вважають, що скарб було заховано у другій половині II століття нашої ери, пише Archaeologymag. Усе почалося з того, що першими кілька денаріїв виявив німецький любитель пошуків із металошукачем Олівер Рідль. Після того як він дістав із землі 15 срібних денаріїв, прилад продовжував подавати сигнали.

Замість того, щоб самому продовжувати розкопки, Рідль повідомив про знахідку Управлінню з охорони археологічних пам’яток Рейнланду (LVR). Після цього на місце прибули археологи й повністю розкопали скарб.

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Зазначається, що найпізніша монета була викарбувана у 124 або 125 році нашої ери. Саме це дозволяє археологам датувати скарб періодом правління Адріана (117–138 роки нашої ери).

За даними LVR, ця знахідка є найбільшим у Німеччині скарбом монет епохи Адріана та п’ятою у світі серед відомих колекцій денаріїв цього періоду.

Найстарішій монеті ще тоді було понад 270 років

Особливий інтерес для археологів становить склад скарбу. Більшість монет належить до періоду правління імператорів династії Флавіїв (69–96 роки нашої ери).

При цьому найстаріша монета значно давніша за решту. Вона була викарбувана ще в 148 році до нашої ери, за часів Римської республіки.

Отже, на момент приховування скарбу цій монеті було понад 270 років. Незважаючи на такий поважний вік, вона продовжувала використовуватися у повсякденному житті.

Поєднання старих і нових денаріїв вказує на те, що статки власника скарбу формувалися протягом тривалого часу. Археологи припустили, що значна частина грошей могла бути зібрана приблизно до 100 року нашої ери, однак остаточно їх сховали вже за часів Адріана.

Чому власник сховав срібло

Точна причина, через яку майже тисяча срібних монет опинилася в землі, залишається невідомою. Але розмір скарбу свідчить про те, що його власник був серйозним багатієм, хоча його особистість залишається невідомою.

Археолог Еріх Классен припустив, що власник міг заховати свої заощадження, щоб захистити їх. У Стародавньому Римі не існувало банків, тому зберігання великих сум у схованках було одним із способів зберегти майно.

Можливо, людина, яка сховала гроші, померла або з іншої причини не змогла повернутися за своїм статком і нікому не повідомила про місце схованки.

Дослідниця Рахель Отте з LVR вивчила знайдені денарії та порівняла їхню вартість із доходами римських військових.

У той час римський легіонер отримував близько 300 денаріїв на рік. При цьому приблизно половина платні йшла на харчування та спорядження.

Таким чином, щоб накопичити суму, порівнянну з вартістю знайденого скарбу, солдату довелося б відкладати всі гроші, що залишилися після витрат, приблизно шість років.

Монети знайшли всередині стародавньої посудини

Ще однією важливою деталлю стали обставини збереження скарбу.

Археологи витягли щільне скупчення монет із землі єдиним блоком і доставили його до реставраційної майстерні музею LVR-Landesmuseum у Бонні. Перш ніж розділити земляний блок і витягти окремі монети, фахівці провели його рентгенівське дослідження.

На знімках вдалося виявити фрагменти керамічного посуду, а також сліди соломи. Це дозволило припустити, що спочатку срібні денарії були складені в горщик, усередині якого була солом’яна підстилка.

За минулі століття сільськогосподарська обробка поля зруйнувала керамічну посудину, а її вміст розсипався в ґрунті. Незважаючи на це, археологам вдалося зібрати всі 934 монети.

Інші новини про скарби

Раніше повідомлялося про монету майже столітньої давності, яка коштує цілий статок. Наприклад, у 2025 році одна з таких монет, випущена у 1928 році, була продана на аукціоні за $45 тис.

Раніше повідомлялося, що дайвер знайшов скарб усього свого життя. Він виявив 30 тис. стародавніх монет у чудовому стані. Але археологи не можуть зрозуміти, звідки вони взялися.

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