Наречена померла після медового місяця (фото)

82-річна мешканка Аргентини, чий шлюб з чоловіком, молодшим за неї на 58 років, викликав пересуди у пресі, померла в результаті проблем з серцем.

Адельфа Вольпес була змушена звернутися до лікарів невдовзі після медового місяця, який вона і її чоловік, Рейнальдо Вавекче, провели в Бразилії.

Вона померла в місті Санта Фе, там, де вони й одружилися, повідомляє Бі-бі-сі.

Адельфа була близькою подругою матері Рейнальдо і знала його ще тоді, коли він пішки під стіл ходив. Коли йому було 15 років, його мати померла, і він переїхав до сеньйори Вольпес.

"Я не можу звикнутися з думкою про те, що її зі мною більше немає", - сказав невтішний Рейнальдо Вавекче іспанському агентству новин ЕФЕ.

І сам він і його, нині покійна, дружина відкидали критичні думки оточення про їх незвичайний союз.

"Я завжди любив зрілих жінок, - заявив журналістам щасливий жених під час шлюбної церемонії, яка пройшла в місті Санта-Фе на півночі Аргентини. - А що скажуть ті, хто мене оточує, мене абсолютно не хвилює".

Під час шлюбної церемонії, відповідаючи на запитання журналістів, чи є їх шлюб виключно духовним союзом, Вольпес розсміялася, а потім додала: “Ні, не тільки”.