Найвища новорічна ялинка Європи запалила вогні (фото)
02:48, 19 листопада 2007Курйози
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30 кілометрів ілюмінації
|Фото АР
Святкове дерево заввишки - 76 метрів і завважки майже 300 тонн. Прикрашають штучну ялинку понад дві тисячі ліхтариків, 13 тисяч кульок та майже 30 кілометрів ілюмінації. Організатори стверджують - такого розкошу у Європі ще не бачили. Помилуватися новорічним дивом можна буде до 7 січня наступного року, передає 5 канал.
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