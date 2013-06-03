Британець відсудив у Міноборони 2,2 тисячі фунтів за смерть свого папуги
10:41, 03 червня 2013Курйози
529 0
Громадянин Великобританії відсудив 2,2 тисячі фунтів у військово-повітряних сил країни в якості компенсації за смерть свого папуги.
Птах не пережив нервового потрясіння
Як повідомляє Новая газета з посиланням на Mirror, птах помер від нервового потрясіння, причиною якого став шум двигуна військово-транспортного літака, що пролетів над будинком. За даними видання, в Міністерстві оборони вже зареєстровано 200 аналогічних позовів на загальну суму 1,5 мільйона фунтів. Британці вимагають компенсацій за збитки спорудам, а деякі хочуть отримати оплату групових занять у психолога.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter