Британець відсудив у Міноборони 2,2 тисячі фунтів за смерть свого папуги

Як повідомляє Новая газета з посиланням на Mirror, птах помер від нервового потрясіння, причиною якого став шум двигуна військово-транспортного літака, що пролетів над будинком. За даними видання, в Міністерстві оборони вже зареєстровано 200 аналогічних позовів на загальну суму 1,5 мільйона фунтів. Британці вимагають компенсацій за збитки спорудам, а деякі хочуть отримати оплату групових занять у психолога.