Ісландський школяр розіграв Джорджа Буша

Шістнадцятирічний школяр з Ісландії Віфілл АТЛАСОН якимось чином знайшов номер секретного особистого телефону Президента США Джорджа БУША в Білому домі й подзвонив по ньому, повідомила телекомпанія NBC.

В.АТЛАСОН не застав Дж.БУША й, вирішивши зіграти жарт із Президентом США, залишив на особистому автовідповідачі глави Білого дому жартівливий запис, назвавшись Президентом Ісландії й повідомивши, що просто хотів поговорити з главою іншої держави.

При цьому в залишеному на автовідповідачі записі В.АТЛАСОН запросив Дж.БУША здійснити приватний візит до Ісландії.

Телекомпанія повідомляє, що В.АТЛАСОН чекав минулого понеділка дзвінка у відповідь від Дж.БУША, коли біля дверей його будинку з`явилася поліція й зажадала пояснення, яким чином у нього з’явився секретний особистий телефонний номер Президента США.

Школяр говорить, що номер Дж.БУША з`явився в нього ще кілька років тому, й він вже не пам`ятає, як це сталося.

За винятком NBC інші американські ЗМІ не стали розповідати про цей незвичайний інцидент, але матеріали про дзвінок у четвер і п`ятницю опублікували відразу декілька ЗМІ в Ісландії.

Якоїсь реакції з боку Білого дому поки не послідувало, зазначає NEWSru.