Мийник вікон впав з 47 поверху і залишився живий

37-річний мийник вікон з Нью-Йорка Альсідес МОРЕНО під час роботи впав з 47-го поверху, проте залишився живий і опритомнів.

Як повідомляє Газета.ру, що мийник після падіння з висоти близько 150 м, опритомнів, почав розмовляти і, як чекають лікарі, згодом знов зможе ходити. «Якщо ви вірите в чудеса, то саме це з ним і сталося», - вважає головний хірург лікарні Філіп БАРІ. Після падіння потерпілий був госпіталізований з численними переломами обох ніг, правої руки і зап`ястя, пошкодженнями грудей, ділянки живота, хребта і кровотечею в мозку.

А.МОРЕНО зробили трахеотомію, підключили до апарата штучного вентилювання легенів і провели дев`ять ортопедичних операцій, йому було перелито 11 літрів донорської крові.

А.МОРЕНО, батьку трьох дітей, ще мають провести кілька операцій, зокрема на хребті. Крім того, лікарі не виключають, що згодом у потерпілого можуть виникнути ускладнення, зокрема небезпечні для життя. Проте, поки що лікарі сповнені оптимізму стосовно його одужання, хоча і не кажуть упевнено наскільки воно може виявитися повним.