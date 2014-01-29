Перекотиполе завалило селище в Криму

Селище Мирне на заході Криму завалило перекотиполе, які приніс штормовий північно-східний вітер. Про це повідомляє інтернет-видання «Євпаторія сьогодні».

Через «навалу» сухих куль з рослин підійти до деяких будівель у селищі стало неможливо. Відзначається, що перекотиполе утворили завали висотою в три поверхи. Місцеві жителі і комунальні служби вже кілька днів намагаються розібрати «барикади», що утворилися. Як скоро Мирне повністю позбавиться від перекоти-поле, невідомо.

В Євпаторії (Мирне територіально відноситься до Євпаторійського міськвиконкому) 29 січня очікується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря складе близько мінус 2 градусів за Цельсієм. Пориви північно-східного вітру при цьому будуть досягати швидкості до 36 кілометрів на годину.

Довідка. Перекоти-поле утворюють відмерлі частини трав'янистих рослин, які ростуть в степу або пустелі. Овальні або круглі сухі кулі, катаючись по землі, розсіюють насіння. За час своєї подорожі куля чіпляє гілочки, частини інших рослин, які, заплутуючись в цьому утворенні, збільшують розміри перекоти-поля.