Шведські в`язні читатимуть дітям казки на ніч

Шведські ув`язнені записуватимуть на компакт-диски казки і потім посилати їх своїм дітям, повідомила в інтерв`ю шведському радіо керівник проекту «Казка перед сном», співробітниця управління пенітенціарних установ Швеції Карін Юханссон.

Вона пояснила, що програма розроблена в країні вперше, і в 2008 році реалізовуватиметься лише в декількох тюремних установах біля міста Мальме.

«В`язні робитимуть всю роботу самі, починаючи з вибору тексту, його редагування і закінчуючи записом матеріалу на компакт-диск», - сказала вона.

Газета.ру