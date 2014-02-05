У США спіймали злочинницю через 37 років після її втечі із в'язниці

10:29, 05 лютого 2014
Курйози
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У США спіймали злочинницю, що втекла з мічиганської в'язниці близько 37 років тому.

NBC

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Злочинниця жила в Сан-Дієго під вигаданим ім'ям.

Зараз 60-річна Джуді Лінн Хеймен (Judy Lynn Hayman) утримується у в'язниці Сан-Дієго, звідки її найближчим часом повинні перевести в Мічиган.

Коли поліцейські приїхали до її квартири в Сан-Дієго, Хеймен пред'явила їм документи на ім'я Джемі Льюїс (Jamie Lewis). Однак правоохоронці впізнали її по фотографії, зробленій під час затримання у 1970-х роках. Після цього вони відвезли жінку в поліцейський відділок, де вона на допиті зізналася, що насправді є Джуді Лінн Хеймен.

Хеймен втекла з в'язниці в місті Іпсіланті в 1977 році. Вона відбувала термін за спробу крадіжки, здійснену коли їй було 23 роки. Її засудили до 16 місяців ув'язнення. Хеймен втекла, відсидівши половину терміну.

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