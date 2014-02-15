Для американських військових створили піцу зі строком зберігання три роки

«Ви можете три роки зберігати піцу в прямому сенсі слова на прилавку і вона все одно залишиться їстівною», - заявили представники Науково-дослідного центру Армії США в Натикі, що займається спорядженням та харчуванням військовослужбовців.

Як пише Лента.ру, створення «вічної піци» зайняло близько двох років. Головна проблема, з якою довелося зіткнутися вченим, полягала в тому, що волога від начинки піци переходила в тісто, що створювало умови для появи цвілі і хвороботворних мікробів. Щоби подолати надмірну вологість, вчені збільшили вміст вологовтримуючих продуктів - цукру, солі і сиропу.

Крім того, для створення піци з настільки тривалим терміном придатності довелося змінити кислотність томатного соусу, сиру та тіста, щоб знизити швидкість окислення і уповільнити розмноження бактерій. Максимально довгому збереженню піци в їстівному вигляді сприяє і спеціально розроблена металізована упаковка.

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Піца входить в число страв, які американські військові найбільш часто просять включити у їх похідні раціони, проте раніше зробити це не представлялося можливим через обмежений термін придатності цього продукту.