Для американських військових створили піцу зі строком зберігання три роки
Учені, що працюють за замовленням Міноборони США, створили піцу, що придатна для їжі навіть після трьох років зберігання поза холодильником, повідомляє Associated Press.
«Ви можете три роки зберігати піцу в прямому сенсі слова на прилавку і вона все одно залишиться їстівною», - заявили представники Науково-дослідного центру Армії США в Натикі, що займається спорядженням та харчуванням військовослужбовців.
Як пише Лента.ру, створення «вічної піци» зайняло близько двох років. Головна проблема, з якою довелося зіткнутися вченим, полягала в тому, що волога від начинки піци переходила в тісто, що створювало умови для появи цвілі і хвороботворних мікробів. Щоби подолати надмірну вологість, вчені збільшили вміст вологовтримуючих продуктів - цукру, солі і сиропу.
Крім того, для створення піци з настільки тривалим терміном придатності довелося змінити кислотність томатного соусу, сиру та тіста, щоб знизити швидкість окислення і уповільнити розмноження бактерій. Максимально довгому збереженню піци в їстівному вигляді сприяє і спеціально розроблена металізована упаковка.
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Піца входить в число страв, які американські військові найбільш часто просять включити у їх похідні раціони, проте раніше зробити це не представлялося можливим через обмежений термін придатності цього продукту.