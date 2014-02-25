У Росії назвали найпопулярніші причини ДТП за участю жінок

Найчастіше жінки потрапляють в ДТП через спробу нафарбуватися за кермом, з'ясували в ДАІ. Також причиною ДТП є керування авто в тісному одязі або незручному взутті. Про це повідомляють РИА Новости.

УГІБДД Ставропілля напередодні 8 березня повідомило, що найчастіше жінки-водії потрапляють в аварії через спробу нафарбуватися за кермом.

"Фарбуються за кермом, закривають заднє скло та передню панель автомобіля різними предметами, керують авто у тісному одязі або незручному взутті", - перераховує управління основні причини ДТП.

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Також, за спостереженнями ДАІ, водіїв нерідко "забувають включати покажчики поворотів, при русі автомобіля заднім ходом дивляться вперед, а не назад, відволікаються від керування авто, реагуючи на тих, хто сигналить".

У той же час управління просить не вважати всіх жінок невмілими водіями: "Поведінка на дорозі залежить більшою мірою не від статі, а від характеру, темпераменту та, звичайно, досвіду водіння".

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Більше того, жінки, як зазначено в прес-релізі, "більше схильні до дотримання ПДР". Так, у 2013 році на Ставропіллі було зареєстровано майже 2,4 тисячі ДТП з вини водіїв-чоловіків і лише 276 з вини водіїв-жінок.

"Для переважної більшості жінок автомобіль - це засіб пересування, а не засіб отримання адреналіну. За статистикою, жінок, які сідають за кермо в нетверезому стані, менше в рази", - наголошується в повідомленні.