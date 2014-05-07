У Каліфорнії адвокати даватимуть клятву ввічливості

13:32, 07 травня 2014
Курйози
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Американська колегія судових адвокатів веде кампанію, щоб така присяга була введена по всій країні.

REUTERS

Всім новим адвокатам у Каліфорнії (California) скоро доведеться дати додаткову обіцянку при вступі до колегії адвокатів, про те, що вони зобов'язуються бути люб'язними один з одним. Про це повідомляє xata.co.il з посиланням на San Francisco Chronicle.

Починаючи з 23 травня присягу, яку приймає кожний, "сумлінно виконувати обов'язки адвоката" буде доповнено словами, що адвокат "буде прагнути вести себе в будь-якій ситуації з гідністю, чемно та чесно".

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Додана частина тексту була схвалена Верховним судом Каліфорнії (California Supreme Court), за наполяганням колишнього президента адвокатури штату. Який за свої 45 років у цій сфері зауважив, що погана поведінка адвокатів стрімко зростає. Виражається це в постійних лайках адвокатів між собою, нападках один на одного в судових позовах, і залякуванні суддів.

Клятва ввічливості буде нагадувати адвокатам, що суть професії не тільки в тому, щоб виграти справу, говорить Патрік Келлі (Patrick Kelly). Але оскільки не передбачено ніякого штрафу за порушення даної обіцянки, експерти з професійної юридичної етики задаються питанням, чи зможе така клятва стримувати неприпустиму поведінку взагалі.

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Це нагадування про позитивну та професійну поведінку, а не палиця, каже судовий кореспондент. Така присяга в Каліфорнії може бути унікальною не довго. Американська колегія судових адвокатів (American Board of Trial Advocates) веде кампанію, щоб така присяга була введена по всій країні, повідомляє Los Angeles Times.

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