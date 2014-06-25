Грабіжник скористався Facebook на місці злочину і забув вийти з облікового запису

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на CBS, завдяки цьому і вдалося спочатку встановити особу зловмисника, а потім і затримати його.

За словами господаря будинку Джеймса Вуда, коли він прийшов додому, він побачив, що у приміщенні явно хтось був. З будинку зникли кредитки, готівка, а також наручний годинник. При цьому непроханий гість залишив взуття, ремінь і джинси, промоклі під дощем. Як зізнався власник нерухомості, спочатку він запанікував, але потім його увагу привернув включений комп'ютер з відкритою чужою сторінкою в соцмережі.

Вуд ознайомився із змістом відкритої сторінки і зрозумів, що комп'ютером скористався той самий злочинець, який заліз до нього в будинок. Чоловік написав від імені зловмисника Ніколаса Уіга пост про те, що його будинок пограбували. Жертва пограбування залишив свій номер телефону і попросив всіх, у кого є інформація про Уіга, зв'язатися з ним.

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Увечері того ж дня Вуду прийшло повідомлення від Уіга. Що саме написав грабіжник, не уточнюється, але Вуд відповів йому і сказав, що той забув свої речі. Господар будинку запропонував злочинцеві зайти знову і забрати їх, на що той погодився. Коли пограбований американець побачив, як зловмисник наближається до його будинку, він одразу ж викликав поліцію.

Ніколас Уіг був затриманий, йому пред'явлені звинувачення і загрожує до десяти років позбавлення волі. Джеймс Вуд назвав скоєне ним правопорушення найдурнішим злочином у світі.

Тим не менш, Уіг є не єдиним злочинцем, який попався завдяки соцмережі. Так, наприклад, в Пенсільванії було затримано злочинця, який поділився у Facebook статусом про розшук самого себе, а в Латинській Америці грабіжник, як і Ніколас Уіг, вирішив зайти в свій аккаунт на місці злочину.