В село на Київщині забрели коні Пржевальського з Чорнобильської зони (фото)

Про це повідомляє прес-служба обласного МВС.

Село розташоване на межі 30-ти кілометрової Чорнобильської зони, яка по периметру огороджена металевим дротом та охороняється контрольно-пропускними пунктами, один з яких знаходиться в Дитятках.

Наприкінці двадцятого сторіччя на територію відчудження були завезені коні Пржевалського для подальшого їх розмноження та відновлення рослинного покриву.

Читайте такожМіліція затримала 11 громадян, які незаконно проникли в зону відчуження на полювання Парочка коней знайшла шпарину в огорожі й загубилась у сусідньому селі. Місцеві мешканці відразу помітили диких тварин і для того, аби врятувати їхнє життя, звернулись до правоохоронців.

Спільно з селянами ті повернули коней в їхній ареал мешкання.