Японець створив апарат для вимірювання рівня сміху

Японський вчений Йодзі КІМУРА створив апарат для вимірювання рівня сміху, повідомляє AFP.

Фахівець зі спілкування ввів спеціальну одиницю вимірювання сміху "aH" (латиницею). Для визначення кількості «aH» до тіла приєднують кілька електродів, зокрема в районі діафрагми. Прилад вимірює кількість і силу мускульних скорочень під час сміху, яке і визначає кількість «aH».

Наприклад, рівень сміху у дітей становить приблизно 10 «aH» на секунду, що удвічі інтенсивніше ніж у дорослих. За словами Й.КІМУРИ, діти сміються вільніше.

Вчений, який присвятив кілька десятиліть вивченню природи сміху, планує з часом створити компактний "ахометр" розміром з мобільний телефон. Цей прилад Й.КІМУРА планує вивести на ринок як прилад для сміхолікування.