Пасмо волосся Джорджа Вашингтона продали за 17 тисяч доларів, повідомляє агентство Assoсiated Press.

Житель Ричмонда, який купив пасмо на аукціоні, відмовився назвати своє ім`я. В ролі продавця виступила мешканка Колорадо, яка заявила, що їй медальйон з укладеним в ньому пасмом волосся першого президента США передав її батько. Вона стверджує, що волосся, що зберігається в медальйоні, належить саме Вашингтону.

Історики, які вивчили питання, підтримали цю версію. Очевидно, пасмо було узяте під час ексгумації праху президента в 1837 році. Помер Джордж Вашингтон в 1799, застудившись під час поїздки верхи своїми фермами.

Лента.ру