Пасмо волосся Джорджа Вашингтона продали за $17 тисяч
12:10, 24 лютого 2008Курйози
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Перший президент США помер в 1799 році
Пасмо волосся Джорджа Вашингтона продали за 17 тисяч доларів, повідомляє агентство Assoсiated Press.
Житель Ричмонда, який купив пасмо на аукціоні, відмовився назвати своє ім`я. В ролі продавця виступила мешканка Колорадо, яка заявила, що їй медальйон з укладеним в ньому пасмом волосся першого президента США передав її батько. Вона стверджує, що волосся, що зберігається в медальйоні, належить саме Вашингтону.
Історики, які вивчили питання, підтримали цю версію. Очевидно, пасмо було узяте під час ексгумації праху президента в 1837 році. Помер Джордж Вашингтон в 1799, застудившись під час поїздки верхи своїми фермами.
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