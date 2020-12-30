У Бельгії броварням та шоколадним крамницям дозволили працювати під час карантину.

Пиво та шоколад визнали в Бельгії життєво важливими товарами.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, крамницям, які продають ці товари, дозволили працювати під час карантину.

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Країна славиться своїм шоколадом на весь світ, а його виробники мають давню історію та чимало спеціалізованих магазинів. Тож кондитери переконали уряд: якщо шоколад – це їжа, а продуктовим крамницям працювати можна, то і їм не слід закриватися.

Такі ж аргументи наводять і виробники пива, мовляв, воно настільки вкорінене в спосіб життя людей, що маленькі пивоварні не можна закривати, і уряд з ними погодився.

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Автор: УНІАН