Пиво та шоколад визнали в Бельгії життєво важливими товарами.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, крамницям, які продають ці товари, дозволили працювати під час карантину.
Читайте такожУ Києві п'яна дівчина викрала автівку у знайомого та поїхала на Поділ дивитися на ялинку (фото)
Країна славиться своїм шоколадом на весь світ, а його виробники мають давню історію та чимало спеціалізованих магазинів. Тож кондитери переконали уряд: якщо шоколад – це їжа, а продуктовим крамницям працювати можна, то і їм не слід закриватися.
Такі ж аргументи наводять і виробники пива, мовляв, воно настільки вкорінене в спосіб життя людей, що маленькі пивоварні не можна закривати, і уряд з ними погодився.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Продажі швейцарського шоколаду впали через пандемію COVID-19
- 56-річного бельгійця обрали найкращим кондитером у світі (фоторепортаж)
- В Україні дорожчають солодощі: що стало причиною
- Гарячі алкогольні напої: як зігрітися в зимові свята
- Дивовижні ласощі на Новий рік: найкращі рецепти десертів на святкування
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram