Люди часто гублять гаманці або ключі, але деяким "щастить" забувати доволі об'ємні та незвичайні речі.

Пасажири столичного метро загубили у підземці чимало речей. За перше півріччя 2021 року працівники метрополітену знайшли 177 предметів, які забули люди. Найцікавіші з загуб - церковні речі та величезний масажер.

Про топ-5 цікавих речей, які знайшли у підземці, розповіли працівники Київського метрополітену на сторінці відомства у Facebook.

"За 6 місяців 2021 року до бюро знахідок київської підземки потрапило 177 різних речей. Тенденції свідчать, що влітку пасажири забувають окуляри, самокати, дитячі наплічники, капелюхи. Натомість у холодні пори року - шарфи, рукавички, шапки, а навесні - парасольки, куртки, наплічники", - повідомляють у прес-службі метро Києва.

За перше півріччя 2021 року вже 44 загублені речі були повернуті своїм власникам. Решта знахідок знаходиться у бюро.

Топ-5 згуб загублених у підземці речей за січень-червень 2021 року:

телефони;

бездротові навушники;

валіза з церковним одягом;

масажер для ніг;

санки.

Особливий подив викликали церковні речі. У коментарях користувачі не можуть зрозуміти, як можна забути цілу валізу з одягом. На фото також можна помітити, що серед загуб опинилися велика кішка-скарбничка, один кросівок та пристрій для нагрівання тютюну.

Також у відомстві додали, що бюро знахідок Київського метрополітену працює на станції "Нивки" щодня з 08:00 до 17:00 у п'ятницю - з 08:00 до 15:45, субота-неділя – вихідний. Також там є технічна перерва - з 12:00 до 12:45.

Бюро знахідок метрополітену приймає лише речі, за їх зберігання передбачена оплата, відмітили у Київській підземці. Документи, знайдені на станціях, передаються працівникам правоохоронних органів. Тому при їх пошуку необхідно звертатися до поліції.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Київщині подорожчає проїзд у приміських маршрутках. Ціни обіцяють підняти вже з вересня.

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Автор: Поліна Кузенко