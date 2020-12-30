Мексиканець пробирався до коханки по секретному ходу, поки його дружина спала.

У Мексиці одружений муляр проклав тунель, щоб таємно зустрічатися з коханкою.

Будівельник Альберто вирив тунель від свого будинку до житла коханої Памели, що проживає в муніципалітеті Вілья-дель-Прадо. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Мексиканець пробирався до коханки по секретному ходу, поки його дружина спала, а чоловік Памели, який працює охоронцем, Джордж - йшов на нічні зміни.

Одного разу Джордж повернувся з роботи раніше звичайного і викрив дружину в зрадах. Чоловік почав шукати Альберто і в результаті знайшов його під диваном, де знаходився прохід в тунель. Джордж спустився в підземний коридор, пройшов до самого кінця і опинився в будинку Альберто.

Коханець просив Джорджа не розповідати його дружині про зради, проте той не став його покривати. Між чоловіками почалася бійка, яку зупинили патрульні.

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Автор: Олег Давигора