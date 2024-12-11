Дитині буде важко досягти своїх цілей, якщо їй бракує ментальної сили.

Кожні батьки мріють виховати щасливу дитину, яка зможе максимально реалізувати свій потенціал. При цьому незалежно від того, наскільки розумною чи фізично міцною є ваша дитина, їй буде важко досягти своїх цілей, якщо їй бракує ментальної сили. Про це у статті для CNBC пише психоаналітикиня Емі Морін.

За її словами, виховувати морально стійких дітей - це не обов'язково вимагати від них "стати жорсткішими". Варто надати їм навичок долати виклики, керувати своїми емоціями і вірити в себе.

Лікарка наводить 10 простих, але потужних фраз, за допомогою яких можна розвинути у дитини стійкість, емоційний інтелект і навички вирішення проблем.

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1. "Що б ти сказав своєму другові, якби у нього була така проблема?"

Дитина, яка почувається засмученою, швидше за все, буде брати участь у негативних розмовах сама з собою. Коли вони кажуть щось на кшталт: "Я ніколи не здам математику", виникає спокуса їх заспокоїти. Але якщо ми це робимо, вони вчаться залежати від нас, щоб змінити свої негативні думки.

Ви можете навчити їх переосмислювати власні думки. Коли вони думають про те, як вони могли б потішити друга добрими словами, їхня перспектива змінюється, і вони вчаться говорити з собою зі співчуттям до себе.

2. "Зрозуміло, що ти так почуваєшся"

Коли ви співпереживаєте почуттям вашої дитини, вона відчуває, що її чують і розуміють. Вона не хвилюється про те, що помиляється. Перевірка її почуттів також зміцнює довіру та може зробити її більш відкритою для того, щоб поділитися з вами своїми проблемами.

Говорячи це, ви вчите дітей, що їхні емоції справедливі, навіть якщо вони можуть бути дещо перебільшеними.

3. "Це нормально почуватися засмученим, але не нормально поводитися таким чином"

Дітям важливо знати, що є різниця між почуттями та поведінкою. Ця фраза підтверджує емоції вашої дитини, встановлюючи межі поведінки. Це показує їм, що такі почуття, як гнів або смуток, є нормальними, але не можна дошкуляти іншим або завдавати їм болю.

Ви можете скористатися можливістю, щоб навчити їх альтернативним способам справлятися з цим - наприклад, глибоко дихати або говорити про свої почуття. Контролювати те, як виражаються емоції, є ключовою навичкою, яка їм знадобиться для неминучих життєвих злетів і падінь.

4. "Давай вирішимо це разом"

Коли ваша дитина розчарована або відчуває труднощі, вашою природною реакцією може бути кинутися і виправити речі. Але для дітей важливо навчитися вирішувати проблеми.

Коли ви пропонуєте працювати над проблемою разом, ви запевняєте їх, що їм не доведеться долати труднощі наодинці. Їм буде корисно побачити, що існує багато способів вирішення проблеми, і отримати впевненість у своїй здатності ухвалювати правильні рішення.

5. "Сподіваюся, ти пишаєшся собою за таку наполегливу роботу!"

Визнання зусиль, а не результатів, вчить дітей цінувати наполегливість, а не досконалість. Наприклад, якщо ви хвалите їх лише за високі оцінки, вони можуть подумати, що оцінки в їхніх табельках важливіші за чесність чи порядність.

Використавши цю фразу, ви покажете їм, що вони можуть пишатися собою, не завжди шукаючи зовнішнього підтвердження. Коли діти відчувають задоволення від своїх зусиль, вони вчаться самомотивації та стійкості перед обличчям невдач.

6. "У чому ви були достатньо сміливі, попри невдачу?"

Дуже часто невдачі сприймають як те, чого варто боятися, але стійкі діти розуміють, що це частина зростання. Це запитання переосмислює невдачу як ознаку мужності.

Відкриті розмови про невдачі заохочують дітей пробувати щось нове, виходити із зони комфорту та розвивати впевненість у своїх зусиллях, незалежно від результату.

7. "Чому ти можеш навчитися завдяки цьому?"

Коли щось йде не так, дітям легко зосередитися на негативі. Ця фраза зміщує фокус на зростання та навчання.

Це вчить їх сприймати невдачі як можливості для вдосконалення та допомагає їм розвинути настрій цікавості, а не самокритики.

8. "Тобі потрібно вирішити проблему чи впоратися з тим, як ти до неї ставишся?"

Це питання вводить важливу різницю між зовнішніми викликами та внутрішніми реакціями. Наприклад, ваша дитина хвилюється через складну математичну задачу і не хоче її розв'язувати. Якщо дозволити їм це, їхня тривога зменшиться, втім, це призведе до довгострокових проблем.

Було б краще допомогти їм усвідомити, що вони нервують через неправильне розуміння проблеми, і можна впоратися з почуттями, але не уникнути проблеми.

9. "Який виняток з цього випадку?"

Діти часто думають: "Я не розумний", або "Я нікому не подобаюся". Це запитання допоможе їм змінити ці переконання, зосередившись на винятках.

Ваша дитина пам’ятає, що бувають моменти, коли ці думки не відповідають дійсності, і вибудує більш гнучку, реалістичну точку зору на себе та світ.

10. "Давай поговоримо про те, за що ми сьогодні вдячні"

Вдячність є перевіреним засобом підвищення добробуту. Перетворюючи це на щоденну звичку, ви вчите дітей зосереджуватися на позитивних моментах у своєму житті, навіть у важкі часи.

Вдячність вчить дітей, що їм достатньо того, що вони мають. Це допомагає їм розвивати емоційну стійкість і готує їх шукати добро у світі.

Інші поради з виховання дітей

Раніше УНІАН писав, як виховати морально стійких дітей. Деякі батьки думають про стійкість як про рису характеру, яка або є, або немає, проте правда в тому, що "вона набагато динамічніша".

За словами експертів, стійкість - це "здатність адаптуватися, пристосовуватися, бути гнучким, зустрічати все на своєму шляху, з відкритістю, тому потрібно допомогти дітям відточити цю навичку, оскільки стійкі діти матимуть сили оговтатися від невдач і мотивацію йти далі.

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