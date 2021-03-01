Нейромережа "оживила" Сталіна / скріншот

Користувачі соціальних мереж випробували нейромережу Deep Nostalgia для того, щоб «оживити» всілякі меми, Леніна зі Сталіним та фото інших відомих персонажів.

Читайте такожНайкращі меми 2020 року: як жартували користувачі в соцмережахРезультати обробки фото публікують у Twitter, Facebook.

Серед них - моторошний логотип радянської телекомпанії «ВИД» та фото пам'ятника Оленці з російського Нововоронежа.

Нейромережа Deep Nostalgia: як вона працює

Нейромережа Deep Nostalgia перетворює чорно-білі знімки на кольорові, покращує їхню якість та оживляє. Тобто додає людині на фотографії міміку, а очі й голова починають рухатися.

Нейромережу створив сервіс MyHeritage, який займається аналізом ДНК та побудовою генеалогічного древа.

Для успішного пожвавлення потрібен знімок або портрет анфас.

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Автор: Катерина Шварц