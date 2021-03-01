Користувачі соціальних мереж випробували нейромережу Deep Nostalgia для того, щоб «оживити» всілякі меми, Леніна зі Сталіним та фото інших відомих персонажів.
Читайте такожНайкращі меми 2020 року: як жартували користувачі в соцмережахРезультати обробки фото публікують у Twitter, Facebook.
Серед них - моторошний логотип радянської телекомпанії «ВИД» та фото пам'ятника Оленці з російського Нововоронежа.
Нейромережа Deep Nostalgia: як вона працює
Нейромережа Deep Nostalgia перетворює чорно-білі знімки на кольорові, покращує їхню якість та оживляє. Тобто додає людині на фотографії міміку, а очі й голова починають рухатися.
це капості, зробленої за допомогою Deep Nostalgia, зараз повно) ось моя улюблена)) pic.twitter.com/rBmhUuGyoY- Чортова лялька (@pesni_o_dyshnom) February 28, 2021
Нейромережу створив сервіс MyHeritage, який займається аналізом ДНК та побудовою генеалогічного древа.
Для успішного пожвавлення потрібен знімок або портрет анфас.
Хех...пропустили Оленку через Deep Nostalgia))) Крипово вийшло pic.twitter.com/7BFS0CtfIa— Sergey Sabbath (@SergeySabbath) February 28, 2021
До біса ці сучасні технології( Deep Nostalgia), щоб дитячі кошмари стали дорослими pic.twitter.com/UqsVZJSH1l- Станіслав (@stsaranchin) February 27, 2021
Deep Nostalgia neural network brings photos to life. Newspapers from Harry Potter become real. pic.twitter.com/vjEH7eHayT— RΛMIN NΛSIBOV (@RaminNasibov) March 1, 2021
So I ran a film still of Nicolas Cage through MyHeritage's Deep Nostalgia thing. pic.twitter.com/y0kq0MtLIp— Mark Yarm (@markyarm) February 28, 2021
So I wanted to know how the recent #DeepLearning facial animations services do with busts and decided to give that botched Christiano Ronaldo statue a spin. What ensued can only be summarised as #DeepNostalgia --> #DeeplyDisturbed. Sweet dreams! ;) pic.twitter.com/g2J0LV5DAi— Jan Smeddinck 🇪🇺🌍 (@smeddinck) February 27, 2021
February 27, 2021
My Heritage releases 'deep nostalgia' to "animate your family photos".— A Wojcicki (@pretendsmarts) February 27, 2021
The internet 5 seconds later: pic.twitter.com/rcmLpbiRMx
Ще раз Deep Nostalgia. Забавно, що й казати pic.twitter.com/TShRLf84WA- Учень Штірліца (@moments_Spring) March 1, 2021
😁 Сайт MyHeritage додав сервіс Deep Nostalgia, який за допомогою нейромереж анімує обличчя людей.- Код Дурова (@durovcode) February 28, 2021
Спочатку передбачалося використовувати його для обробки сімейних фотографій, але потім щось пішло не так:https://t.co/D6rnIUJT5Ppic.twitter.com/b0ii8a4PYW
Мені так подобається, як технологія MyHeritage відродила людей на фотографії. Спробуйте самі і Здивуйтеся результатами. #MyHeritage#DeepNostalgiahttps://t.co/qtULrF7pjC# Ейнштейн рулить!)) pic.twitter.com/snj9NBfmrS— EN Kabachkov [Dec/25➞⚪🔑 ∎] (@xcopyz) February 28, 2021
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