У російському селі Нова Оленівка мають намір знести пам'ятник Оленці, який злякав місцевих жителів.
Читайте такожУ Росії арт-об'єкт "Слава праці" замінили на "Слава грудей" (фото)Про це повідомляє Telegram-канал "Говорить Москва".
"Остаточне рішення прийме ініціативна група, яка створювала і встановлювала цей об'єкт", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що пам'ятник Оленці встановили на честь 250-річчя села. Об'єкт відкрили 18 грудня.
За задумом авторів, він повинен був стати місцем для побачень і загадування бажань. Однак арт-об'єкт "налякав жителів своєю непропорційністю і дивним виразом обличчя жінки".
"Я б переїхала, якби у мене з вікна таке "диво" було видно", "Ну це жах моторошний", - коментували місцеві жителі відкриття пам'ятника у соцмережах.
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