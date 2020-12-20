За задумом авторів, пам'ятник повинен був стати місцем для побачень та загадування бажань.

У російському селі Нова Оленівка мають намір знести пам'ятник Оленці, який злякав місцевих жителів.

Читайте такожУ Росії арт-об'єкт "Слава праці" замінили на "Слава грудей" (фото)Про це повідомляє Telegram-канал "Говорить Москва".

"Остаточне рішення прийме ініціативна група, яка створювала і встановлювала цей об'єкт", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що пам'ятник Оленці встановили на честь 250-річчя села. Об'єкт відкрили 18 грудня.

За задумом авторів, він повинен був стати місцем для побачень і загадування бажань. Однак арт-об'єкт "налякав жителів своєю непропорційністю і дивним виразом обличчя жінки".

"Я б переїхала, якби у мене з вікна таке "диво" було видно", "Ну це жах моторошний", - коментували місцеві жителі відкриття пам'ятника у соцмережах.

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Автор: УНІАН