Дмитро Разумков не вважає, що з моральної точки зору саме народні депутати є головними порушниками карантину в країні.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що депутатів не штрафують за відсутність масок у залі засідань парламенту, оскільки поліція не має права туди заходити.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю виданню «Фокус».

Журналіст поцікавився, чи не здається йому, що з моральної точки зору саме народні депутати є головними порушниками карантину в країні, адже вони часто ходять в Раду без масок. На що Разумков відповів:

"Ні, я так не думаю. Є неприємні приклади, які я бачу з трибуни ВР: хтось ходить в "дірявих" масках, хтось взагалі без маски. Було багато дискусій у залі про впровадження штрафів, але ми не можемо накладати їх самостійно, а поліція до зали ВР заходити не має права. Наскільки мені відомо, нікого з депутатів не штрафували за відсутність маски. Хоча було б непогано і правильно".

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Карантин в Україні: що відомо

З 8 січня в Україні введено локдаун. Йдеться про посилені карантинні обмеження з метою протидії поширенню коронавірусу. Діятиме він до 24 січня.

Після січневого локдауну Міністерство охорони здоров'я України планує перейти до адаптивного карантину.

Загалом же режим карантину в Україні встановлено до 28 лютого.

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Автор: УНІАН