Його рецепт передбачає, що ви двічі проварите рис.

Шеф-кухар Джеймі Олівер поділився гарантованим трюком для приготування розсипчастого рису. Його рецепт надзвичайно простий і займає лише вісім хвилин.

Як повідомляв Express, хоча зазвичай люди часто вживають рис, правильно приготувати його буває складно. На це навіть іноді впливає якість самих злаків.

Щоб приготувати рис за рецептом Олівера, спочатку закип'ятіть у великій каструлі підсолену воду. У цей час промийте рис, поки вода від нього не стане прозорою. Це потрібно, щоб позбутися зайвого крохмалю, який сприяє злипанню зерен.

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Далі треба протягом п'яти хвилин варити рис, злити воду і накрити фольгою. Після цього треба знову додати трохи води, закип'ятити, декілька хвилин поварити й залишити пропаритись. Як буде готово, можна заправити спеціями.

Ще простіше буде, якщо приготувати рис у мікрохвильовій печі. Для цього треба помістити рис с бульйоном у мікрохвильовку і обрати відповідну програму.

Інші поради Джеймі Олівера

Раніше він розповідав, як приготувати пасту карбонару за 15 хвилин, а також кисло-солодку курку.

Крім того, Джеймі Олівер поділився рецептом омлету для ідеального сніданку у дорозі.

Приготувати смачний рибний пиріг можна всього за 30 хвилин. Рецепт від Джеймі Олівера містить тільки п'ять інгредієнтів, які можна купити в супермаркеті.

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