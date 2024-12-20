Зокрема, фахівці рекомендують триматися подалі від придбання Chrysler Pacifica 2025 року, а також від гібридної альтернативи.

На автомобільному ринку в 2025 році знайдеться щось для будь-якого водія, незалежно від того, хоче людина придбати паливно-ефективний гібрид, чи повнорозмірний пікап.

Однак, на думку автомобільних експертів, є кілька нових моделей, яких варто уникати. Ресурс GOBankingRates проаналізував ринок та назвав сім моделей автомобілів 2025 року, які автомобільні експерти не рекомендують купувати.

Nissan Frontier

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Середня ціна на американському ринку: $33 560 – $47 120

Nissan Frontier – це середньорозмірний пікап зі стандартним двигуном V6. експерт в галузі автомобілебудування та фінансів і співзасновник компанії Claimsline Ендрю Френкс каже, що це авто викликає занепокоєння через постійні проблеми з трансмісією та електричним обладнанням.

"Ці проблеми з трансмісією можуть спричинити певний дискомфорт під час водіння і навіть призвести до проблем із зором, а також до дорогого ремонту", – каже він.

Jeep Grand Cherokee L

Середня ціна на американському ринку: $40 830 – $66 835

Jeep Grand Cherokee L – більша версія популярного Grand Cherokee. Це середньорозмірний позашляховик, який поставляється з третім рядом сидінь.

"Несправності в механіці підвіски, операційних системах, електроніці автомобіля та інших компонентах можуть призвести до багатьох проблем. Дозвольте додати, що проблеми з рамою кузова, тривожні звуки і втрата рідини можуть ще більше ускладнити ситуацію для власників високими витратами на технічне обслуговування", – акцентує Френкс.

Land Rover Discovery

Середня ціна на американському ринку: $61 825 – $81 425

Land Rover Discovery – розкішний позашляховик з третім рядом сидінь. Він має високотехнологічний інтер'єр та надійні можливості, однак модель 2025 року має проблеми, які можуть вимагати частих поїздок до механіка.

За словами Френкса, Land Rover Discovery має проблеми як з механікою, так і з електрикою, і вони занадто серйозні, щоб їх ігнорувати.

Кріс Пайл з JustAnswer також зазначив, що звичайне технічне обслуговування моделей Land Rover є дорогим, а коли вони ламаються, рахунки за ремонт можуть бути досить дорогими.

Volvo XC90 Hybrid

Середня ціна на американському ринку: $58 695 – $80 895

Цей середньорозмірний розкішний кросовер все ще має той самий дизайн, що й попередні десять модельних років. Проте, як повідомляє Car and Driver, автомобіль повинен отримати оновлення в першому кварталі 2025 року. Ендрю Френкс зауважив, що ця модель отримала нагороду за свій стиль і характеристики, але є деякі питання, пов'язані з механічною та електричною надійністю.

Ford Lightning

Середня ціна на американському ринку: $49,875 – $87,090

Повністю електричний, повнорозмірний Ford Lightning не був фаворитом експертів, і модель 2025 року нічим не відрізняється. Експерт з автоіндустрії з CarInsurance.org Мелані Муссон каже, що з огляду на думку споживачів, Ford бере майже двомісячну перерву у виробництві Lightning.

"Якщо ви шукаєте вантажівку з практичних міркувань, вам потрібна модель з бензиновим або дизельним двигуном, тому що вона буде працювати так, як очікується. Однак, якщо ви шукаєте вантажівку, тому що вам подобається, як вона виглядає, ви можете бути щасливі з Lightning", – додала вона.

Jeep Wrangler

Середня ціна на американському ринку: $33 990 – $72 240

Найбільшою зміною для Jeep Wrangler 2025 року є те, що електричні склопідйомники та дверні замки стануть стандартними для базової комплектації Sport. Цей автомобіль популярний, але за словами Муссон, він також відомий своєю ненадійністю.

"Хоча цей автомобіль розроблений для бездоріжжя, компоненти, які роблять його міцним і здатним впоратися з бездоріжжям, схильні до поломки, а ремонт коштує дорого", – каже експертка.

Chrysler Pacifica

Середня ціна на американському ринку: $44 145 – $61 480

Експерти рекомендують триматися подалі від придбання Chrysler Pacifica 2025 року, а також від гібридної альтернативи.

"Гібридна Pacifica подорожчає у 2025 році, не отримавши суттєвого оновлення для усунення проблем, з якими власники стикалися протягом останніх кількох років. По суті, вона має дві системи: традиційний двигун, що працює на газі, та електродвигун. Це означає, що є більше речей, які можуть піти не так, і вони йдуть не так", – пояснює Мелані Муссон.

Водночас Кріс Пайл каже, що Chrysler Pacific схильний до передчасних внутрішніх відмов двигуна, коли двигун зазнає значних внутрішніх пошкоджень і виходить з ладу набагато раніше, ніж очікувалося.

5 марок авто з найменш надійними двигунами

Раніше ми розповідали про 5 марок авто з найменш надійними двигунами. Вони потребують ремонту частіше, ніж інші моделі.

До переліку увійшов популярний бренд Jeep. Хоча цю марку рідко вважають "розкішною", проте вона має високі ціни на ринках нових та вживаних автомобілів. При цьому щонайменше три моделі Jeep – Wrangler, Grand Cherokee та Grand Cherokee L – потрапили до списку найменш надійних автомобілів 2024 року за версією Consumer Reports.

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