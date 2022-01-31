Чоловік скористався новим законом, який спрощує процедуру зміни статі у документах.

Житель міста Люцерн (Швейцарія) офіційно змінив стать на жіночу, щоб на рік швидше вийти на пенсію. Щоправда, жінкою він став лише на паперах.

Про це повідомляє Remix News.

З початку 2022 року у Швейцарії набув чинності закон, який значно спрощує процедуру зміни статі в документах. Кожен охочий може зробити це з мінімальними затратами. Цією можливістю й скористався чоловік.

Для того, щоб змінити стать у документах, необхідно лише прийти до РАЦСу, подати заявку та заплатити адміністративний збір у розмірі 75 швейцарських франків (80 доларів або 2300 гривень). Раніше для здійснення такої процедури потрібно було пройти медичну діагностику, гормональну терапію та пред'явити довідку від лікаря.

Чоловік угледів власну вигоду у нових правилах. Він подав заявку на зміну статі задля того, щоб раніше вийти на пенсію.

У Швейцарії пенсійний вік для жінок становить 64 роки, а для чоловіків – 65. Очевидно, чоловік вирішив піти на відпочинок на рік швидше. Головне, що він зробив це цілком легально.

Перед зміною статі чоловік пройшов коротку співбесіду та заплатив необхідну суму. Держслужбовці не зобов'язані перевіряти "глибокі переконання" людей, які хочуть змінити стать. Вони можуть відмовити лише якщо заявник під час співбесіди прямо скаже, що хоче змінити документи для жарту або з шахрайською метою.

Оскільки чоловік, про якого йде мова, у цьому не зізнався, йому справді змінили стать у документах. Відтак, швейцарець може абсолютно законно претендувати на пенсійні виплати.

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