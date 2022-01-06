Пальмовий злодій - одне з найбільших наземних членистоногих. Його клешні здатні дробити кістки.

В Австралії "краб-монстр" заповз на поле для гольфу та зламав ключку під час гри.

Компанія гравців на острові Різдва зіткнулася з так званим "кокосовим крабом" або пальмовим злодієм - одним з видів раків. Відео з членистоногим з'явилося на Reddit, пише Mail Online.

За словами автора відео, місцевого жителя Пола Бунера, велике ракоподібне забралося на сумку з ключками, поки компанія грала.

На кадрах видно, як один з гравців намагається витягнути тварину, проте та лише чіпляється за ключки та зрештою просто перекушує клешнями одну з них.

Згодом Бунер розповів ЗМІ, що зняв це відео ще в жовтні 2020 року і був здивований, коли побачив, що воно віруситься в соцмережах у 2022-му. Користувачі мережі тим часом були шоковані тим, що відбувається в ролику.

Що відомо про гігантських крабів

Пальмові злодії, яких часто приймають за величезних крабів, насправді належать до надсімейства раків-відлюдників. Це одне з найбільших наземних членистоногих: довжина тіла може сягати 40 см, а маса - 4 кг. Клешні передньої пари ходильних ніг здатні дробити невеликі кістки.

Читайте такожВ Азовському морі розмножується хижак небезпечніший за медуз: науковці попереджають про загрозуДорослі особини живуть на суші, всеїдні. У 2016 році навіть було відзначено випадок полювання на птицю, коли пальмовий злодій забрався на дерево та атакував червононогу олушу.

Поширені в тропіках на островах Індійського і західної частини Тихого океанів. Їх м'ясо вживають в їжу.

Раніше УНІАН писав, як на австралійському острові Різдва через міграцію червоних крабів перекрили дороги.

Вас також можуть зацікавити новини: