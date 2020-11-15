На території Андріївської церкви в Києві невідомі знімали перформанс за участю двох голих дівчат.
Відео опубліковано в Telegram-каналі PavlovskyNews.
На записі видно, як дві дівчини прогулюються біля стін церкви в одних лише гольфах, шапочках, масках і рукавичках, попри негоду у столиці. Їх перформанс знімав на камеру оператор. Деякі люди спостерігали за цим з Андріївського узвозу.
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Повідомляється, що інцидент стався в неділю, 15 листопада.
"У мережі з'явилося відео, де напівголі дівчата знімають відеоролик на бічному ганку Андріївської церкви в центрі Києва. Екстравагантний перформанс зняли перехожі на Андріївському узвозі", - йдеться у підписі до публікації.
Коментаря від самих дівчат поки не надходило. Оригіналу відео також немає в мережі.
Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім
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