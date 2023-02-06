Росіянка зняла "феєричне" відео з традиційними акцентами російської пропаганди.

Російська бабця - лідерка кринж-товариства "Загони Путіна" - розсмішила роликом, у якому "знищує" перший танк Leopard.

Як повідомляє Телеграм-канал "Ищи своих", ролик змонтували з усіма традиційними акцентами російської пропаганди. На кадрах паперовий танк нібито рухається на бабцю-путіністку з подачі "руки Вашингтона".

У фіналі ролика росіянка епічно наступає на паперове зображення танка та кричить: "Капут".

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Танки Leopard для України

Як відомо, у січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 та дозволив іншим країнам реекспортувати німецькі танки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що у першій хвилі передачі зброї від партнерів ЗСУ надійде від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей.

4 лютого Канада відправила перший основний бойовий танк Leopard 2 для потреб Збройних сил України. Загалом планується передача чотирьох таких танків. Він вже прибув у Польщу.

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