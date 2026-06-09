Кішка-спадкоємиця 1,5 млн доларів після смерті легендарного модельєра залишилася без грошей

Проти тварини виступають родичі Карла Лагерфельда, який помер у 2019 році.

Найбагатша кішка у світі фактично залишилася без копійки, і причини цього виявилися напрочуд складними, пише The Mirror.

Йдеться, що Шупетт – знаменита бірманська кішка блакитно-кремового забарвлення – була улюбленицею легендарного модельєра Карла Лагерфельда до його смерті у 2019 році у віці 85 років. Народжена у 2011 році, вона швидко перетворилася на справжню зірку світу моди завдяки своєму розкішному способу життя та участі у рекламних кампаніях.

За життя Лагерфельда кішка літала приватними літаками, їла з порцелянового посуду й мала двох особистих покоївок – рівень розкоші, про який більшість людей можуть лише мріяти.

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Після смерті дизайнера Шупетт мала отримати значну частину його багатомільйонного статку.

Втім, минуло вже кілька років, а кішка досі не отримала жодного євро через затяжний конфлікт спадкоємців із французькою податковою службою.

За даними ЗМІ, Шупетт мала успадкувати близько 1,5 мільйона доларів (приблизно £1,13 млн). Колишня хатня працівниця Лагерфельда Франсуаза Какот, якій дизайнер довірив догляд за твариною, розповіла The Atlantic, що вони "не отримали нічого".

За її словами, їй навіть доводиться працювати неповний робочий день, "щоб утримувати Шупетт".

Тепер кішка, яка звикла до найвищого рівня комфорту, живе у звичайній квартирі в Парижі разом із Какот, її чоловіком та дітьми – це зовсім не схоже на її колишнє гламурне життя.

Статки Лагерфельда залишаються заблокованими через тривалий податковий спір із французькою владою, через що виплати спадкоємцям досі не здійснені.

Серед головних претендентів на спадок були багаторічний помічник дизайнера Себастьян Жондо, хрещеник Гадсон Кроніг, а також моделі Бред Кроніг і Батіст Джабіконі.

Ситуацію додатково ускладнив анонімний позивач, який заявив, що Лагерфельд нібито не був повністю психічно дієздатним у момент підписання заповіту.

Якщо суд визнає документ недійсним за французьким законодавством, спадщину можуть перерозподілити між племінниками та племінницями модельєра – родичами, з якими він майже не підтримував стосунків за життя.

Навіть якщо конфлікт із податковою службою буде врегульовано, отримувачі спадщини, які не є родичами, у Франції можуть зіткнутися зі ставкою податку на спадок до 60%.

Юридично домашні тварини у Франції вважаються майном, тому вони не можуть напряму успадковувати гроші чи активи. Водночас кошти для Шупетт мали передати саме Франсуазі Какот для догляду за кішкою.

Тепер жінці довелося наймати дорогих адвокатів за власний кошт, аби домогтися виконання останньої волі Лагерфельда та продовжувати забезпечувати Шупетт.

Коли саме справа завершиться і чи отримає кішка обіцяний спадок – наразі невідомо.

"Через складність ситуації мені довелося найняти дорогих юристів, щоб претендувати на спадщину від свого імені й гарантувати, що бажання Карла будуть виконані належним чином", – цитує Какот видання IBT.

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