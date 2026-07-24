'Пекельні санкції' проти Росії застрягли в Конгресі: у NYT назвали 'камінь спотикання'

Палата представників пішла на канікули без голосування; наступного тижня Сенат спробує розглянути цей законопроект.

Розбіжності між президентом США Дональдом Трампом і демократами в Конгресі щодо його повноважень у сфері введення митних зборів стали найбільшою перешкодою для ухвалення законодавства про введення нових масштабних санкцій проти Росії. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що це ставить під загрозу надії обох партій на швидке просування законопроекту, за який виступав покійний сенатор Ліндсі Грем.

Документ передбачає санкції проти російського керівництва, банків, держкомпаній та енергетичних проєктів, а також тарифи до 100% для країн, що купують російську нафту та інші енергоносії (спочатку йшлося про тарифи аж до 500%). Республіканці наполягають, щоб президент міг самостійно вводити й скасовувати мита, демократи вважають це надмірним розширенням його повноважень.

Відео дня

Демократи вже давно обурювалися наданням президенту такої свободи дій, але республіканці стверджували, що це необхідно для посилення тиску на Москву.

"Однак, оскільки адміністрація Трампа продовжує хитромудру кампанію щодо введення тарифів, провідні демократи зайняли жорстку позицію проти цього кроку, не бажаючи надавати президенту ширші торговельні повноваження в той час, коли, на їхню думку, він і так зневажає права Конгресу, претендуючи на широкі повноваження там, де їх немає", - йдеться у статті.

Палата представників пішла на канікули без голосування, наступного тижня законопроект спробує розглянути Сенат. Незважаючи на безвихідну ситуацію, прихильники зберігають оптимізм щодо можливості просування законопроекту.

Сенатор Річард Блюменталь, головний співавтор законопроекту від Демократичної партії, заявив, що "ніколи не був так близько" до ухвалення закону з того часу, як понад рік тому почав працювати з Гремом над пакетом санкцій.

"Пекельні санкції" проти Росії

Раніше видання The Hill повідомляло, що лідер більшості в Сенаті, республіканець від штату Південна Дакота Джон Тун, планує додати до законопроекту про санкції проти Росії положення про введення санкцій проти Ірану.

Він заявив, що прагне домовитися з демократами про скорочення терміну розгляду законопроекту в сенатській залі, щоб якомога швидше провести голосування в повному складі Сенату.

Вас також можуть зацікавити такі новини: