Трамп пригрозив Євросоюзу, що якнайшвидше накладе значне мито, - Politico

Погроза президента США пролунала лише через день після того, як ЄС наклав два штрафи проти Google.

Президент США Дональд Трамп оприлюднив плани щодо введення "значного" нового мита на товари з Європейського Союзу, звинувативши блок у "пограбуванні" американських компаній та пообіцявши розпочати торговельне розслідування після того, як ЄС наклав штраф на Google за незаконні торговельні практики, повідомляє Politico.

"Європейський Союз заплатить дуже високу ціну за цю незаконну та вкрай неетичну поведінку, про яку я їх постійно попереджав. Штрафи будуть повністю скасовані, і, як ми очікуємо, на них буде накладено значне мито в найкоротший можливий термін", - написав очільник Білого дому в соцмережі Truth Social.

Видання зазначає, що погроза президента США пролунала лише через день після того, як торговий представник США Джеймісон Грір попередив, що заходи ЄС проти Google – два штрафи на загальну суму понад 1 мільярд доларів – можуть поставити під загрозу відносини блоку з Білим домом.

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Зокрема, під загрозою опинилася торговельна угода Turnberry, яку Трамп і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали восени минулого року і яка обмежила мита США на експорт з ЄС на рівні 15%.

В статті вказується, що в четвер, 23 липня, Білий дім оголосив про введення нових мит щодо широкого кола країн відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року через те, що, за його словами, у їхніх ланцюгах постачання використовується примусова праця.

За даними видання, європейські чиновники з полегшенням сприйняли нові митні ставки, які для ЄС були встановлені на рівні 10% і відповідали умовам угоди Turnberry.

Однак, видання припускає, що допис президента США в соціальних мережах може свідчити про майбутнє порушення угоди.

"Сполучені Штати Америки не є "скарбничкою" для Європи, і ми не дозволимо, щоб так було!" – написав Трамп.

ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій проти РФ: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами двох дипломатів ЄС, санкційний пакет передбачає замороження на 12 місяців механізму цінової стелі на російську нафту, а також річний виняток, який дозволяє перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн із автоматичним продовженням дії. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк уточнив, що європейські партнери встановили замороження цінової стелі на нафту 44,1 дол./барель. До списку тіньового флоту було додано ще 50 суден і вперше під санкції потрапила супутня інфраструктура - заправники (бункерування), порти, АЕС та НПЗ, які обслуговують або переробляють російську нафту.

Також ми писали, що Європейський Союз схвалив обмеження проти помічника глави Кремля Володимира Мединського, який також неодноразово виступав у ролі переговірника на мирних переговорах стосовно завершення війни в Україні. В Євросоюзі пояснили, що Мединський підтримує дії та політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Примітно, що окрім Мединського, в санкційному списку Євросоюзу також згадуються президент Федерації спортивної боротьби РФ Михайло Маміашвілі та президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков.

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