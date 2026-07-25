Названо острів в Італії для ідеального літнього відпочинку

Однією з головних особливостей острова вважаються його термальні джерела. А головне - тут можна відпочити без захмарних цін і натовпів туристів.

Тим, хто мріє про відпочинок в Італії, бажано в затишному готелі з місцевою кухнею, але не хоче переплачувати й стикатися з натовпами туристів, варто звернути увагу на острів Іск’я.

Його називають одним із найбільш недооцінених місць Європи та більш доступною альтернативою знаменитому Амальфітанському узбережжю, пише Express. Зазначається, що Іск’я розташована в Неаполітанській затоці на північ від Амальфі та пропонує туристам усе, чим славиться популярне узбережжя: мальовничі краєвиди, атмосферні міста, прекрасні пляжі та традиційну італійську кухню. При цьому ціни тут помітно нижчі, а відпочивальників значно менше.

Однією з головних принад острова вважаються його термальні джерела. Мінеральні води Іск’ї використовувалися ще в Стародавній Греції та Римі, а сьогодні туристи можуть відвідати численні спа-комплекси, природні гарячі джерела та термальні парки з басейнами різної температури.

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Острів складається з кількох курортних містечок, кожне з яких має свою атмосферу. Іск’я-Порто вважається головним туристичним центром з ресторанами та магазинами, Форіо приваблює красивими заходами сонця та пляжами, Сант-Анджело зачаровує затишними пішохідними вуличками, а Лакко-Амено відомий незвичайною скелею у формі гриба.

Ще однією перевагою Іск’ї є вартість проживання. На відміну від Амальфітанського узбережжя, де переважають дорогі міжнародні готельні мережі, на острові працює безліч незалежних бутик-готелів. У низький сезон номери можна знайти за ціною від 50 до 80 доларів за ніч, хоча влітку, звісно, вартість проживання помітно зростає.

Туристи, які вже побували на острові, нерідко називають його "найкращим секретом" Італії. За словами мандрівників, Іск’я поєднує атмосферу Сорренто без суєти та красу Капрі без високих цін.

Туристам також рекомендують відвідати знамениті сади Ла-Мортелла, середньовічний Арагонський замок і термальний парк Негомбо. Багато хто відзначає, що Іск’я зберегла справжню італійську атмосферу і поки що не перетворилася на масовий туристичний напрямок.

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Пасажирам обіцяють п’ять днів і чотири ночі шампанського, вишуканої кухні та захоплюючих європейських краєвидів – із яскравим італійським шармом.

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