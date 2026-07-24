Золоті кільця 'привели' археологів до скарбів вікінгів віком 1000 років (фото)

Скарб було знайдено після того, як місцевий мешканець помітив два золоті кільця, що стирчали з землі поруч із лісовою стежкою неподалік від Рольда в Хіммерланді.

У околицях Рольда на півночі Данії, біля берегів якої помітили конвой із "яхтою Путіна", було виявлено шість браслетів із чистого золота, вік яких перевищує 1000 років - це одна з найбільших знахідок золота епохи вікінгів у країні. Про це пише Daily Galaxy.

Знахідка, відома як скарб Рольда, дає рідкісну можливість поглянути на багатство та статус найвпливовіших постатей вікінгського суспільства.

Цікаво, що скарб було знайдено після того, як місцевий мешканець помітив два золоті кільця, що стирчали з землі поруч із лісовою стежкою неподалік від Рольда в Хіммерланді. Предмети були доставлені до археологічного відділу Музеїв Північної Ютландії, де експерти швидко зрозуміли, що знайшли щось незвичайне.

Відео дня

Потім археологи обшукали околиці за допомогою металошукачів і виявили ще чотири браслети. Усі шість предметів були знайдені цілими й виготовлені з чистого золота, їхня загальна вага склала 762,5 грама. Музеї Північної Ютландії заявили, що це третя за величиною знахідка золота епохи вікінгів у Данії.

Стародавнє золото вікінгів виявлено через 1000 років

Зазначається, що скарби Рольда відносяться до пізньої епохи вікінгів, між 900 і 1000 роками нашої ери. Вони відносяться до періоду швидких змін у Данії, коли місцеві правителі поступово об’єднувалися під владою сильнішої центральної влади.

Знахідка належить до тієї ж епохи, що й король Харальд Синьозубий, який об’єднав більшу частину Данії та згодом увічнив свої досягнення на знаменитому Єллінгському камені близько 965 року нашої ери.

Важливо, що подібні браслети були відомі по всій Скандинавії в період вікінгів, але зазвичай їх виготовляли зі срібла, а не з золота. Ці предмети зустрічалися набагато рідше і в основному належали найбагатшим членам суспільства. Археолог Торбен Сарау, менеджер з питань культурної спадщини в музеях Північної Ютландії, сказав:

"Золото в епоху вікінгів було зосереджене серед абсолютної еліти суспільства, і саме тому знахідки такого типу надзвичайно рідкісні".

Браслети могли вказувати на статус, вплив і зв’язки власника в колах еліти вікінгів.

Браслети демонструють стародавню майстерність

Важливо, що шість браслетів не є ідентичними й демонструють кілька різних технік обробки металу. Три з них було виготовлено шляхом скручування двох золотих стрижнів. Один із цих браслетів був прикрашений тонким золотим дротом і мав кінці у формі шпильок.

Інші браслети були створені з цільних стрижнів або золотого дроту і мають щільно обмотані кінці, відомі як "вузли, що біжать". Один браслет особливо примітний: його сплющені кінці прикрашені зигзагоподібними та трикутними візерунками.

При цьому стан предметів робить знахідку ще більш незвичайною. Багато срібних знахідок вікінгів було розрізано на дрібніші частини, ймовірно, тому що їх використовували як платіжний метал. Ці браслети, навпаки, залишилися цілими.

Вчені вважають, що це свідчить про те, що золото не призначалося для обміну чи використання в повсякденних угодах. Натомість колекція, судячи з усього, була навмисно похована.

Чому браслети були захоронені

Як зазначено в прес-релізі музеїв Північної Ютландії, точна причина захоронення браслетів залишається незрозумілою. Археологи вважають, що скарби були заховані навмисно - або для захисту цінних предметів у неспокійні часи, або в рамках ритуальної практики. Сарау пояснив:

"Коли такі кільця складалися разом, це часто тлумачилося як навмисне захоронення - або для збереження цінностей у неспокійні часи, або в рамках ритуалів, точне значення яких сьогодні важко визначити. Таким чином, кільця зі скарбів Рольда надають рідкісну можливість зазирнути у світ і соціальну структуру вікінгів".

Цікаво, що точне місце знахідки не розголошується. Місце знаходиться на приватній території, і як людина, яка виявила скарби, так і землевласник воліли залишитися анонімними.

Археологічні роботи на цьому місці завершено, і браслети офіційно оголошено датськими скарбами (Danefæ), тобто вони вважаються історично важливими скарбами, що належать датській державі. Колекція буде піддана подальшому аналізу, перш ніж її передадуть до Національного музею Данії.

Новини археології

Нещодавно словацькі археологи виявили великий римський військовий табір, який, імовірно, використовувався військами імператора Марка Аврелія під час конфліктів із германськими племенами наприкінці II століття.

Цей "надзвичайно рідкісний" табір став несподіванкою для археологів, оскільки в ньому знайдено поспішно поховані останки численних солдатів у незвичайних могилах, зокрема у колодязях.

Вас також можуть зацікавити такі новини: