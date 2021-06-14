Цінним лотом стала "дуже рідкісна" рафідофора тетрасперма біло-строкатого забарвлення з вісьмома повноцінними листками та дев'ятим, який ось-ось розпуститься.

На аукціоні в Новій Зеландії за рекордні більш ніж 19 000 доларів продали кімнатну квітку з дев'ятьма листочками.

Цінним лотом стала "дуже рідкісна" рафідофора тетрасперма (Rhaphidophora Tetrasperma) біло-строкатого забарвлення, повідомляє CNN.

Представниця торгової платформи Trade Me Міллі Сильвестр стверджує, що ця рослина стала "найдорожчою кімнатною рослиною, коли-небудь проданою" на їхньому сайті.

"Після запеклої війни торгів в останні хвилини аукціону ця рідкісна рослина набрала понад 102 000 переглядів і більш як 1 600 разів була додана у списки спостереження, що свідчить про те, наскільки новозеландці обожнюють кімнатні рослини", - розповіла Сильвестр.

За її словами, за останні кілька років кімнатні рослини стали трендом в Новій Зеландії та все більше жителів бажають їх купувати.

Читайте такожПродано найдорожчий у світі NFT-мемФінальна ставка за рафідофору склала 27 100 новозеландських доларів (близько 19 380 доларів США). Загалом було зроблено 248 ставок.

"У цієї рослини вісім листків, а дев'ятий вже ось-ось розпуститься. Кожен лист має відмінну строкатість, як і стебло, добре вкорінене в 14-сантиметровому горщику", - йдеться в описі лота.

Наприкінці минулого року цей же продавець виставив на Trade Me монстеру, зрештою продану за 6 551 новозеландський долар (близько 4 680 доларів США). При цьому 1 000 вторгованих новозеландських доларів він пообіцяв віддати на благодійність.

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Переклад: Катерина Комолова