Гравець також є штатним виконавцем стандартних положень у команді.

Китайський мільярдер Хі Шихуа придбав клуб другого дивізіону країни "Цзибо Куджи" і зобов'язав головного тренера команди включати на всі ігри до основного складу свого сина, який важить 126 кг.

Фото з футболістом під час одного з матчів вже стало вірусним у соцмережах. Син мільярдера також став штатним виконавцем стандартних положень у команді, передає ТСН.

Не дивно, що з таким підходом до справи "Цзибо Куджи" йде останнім у турнірній таблиці чемпіонату, набравши всього 1 очко. У цих іграх команда забила два м'ячі.

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Автор: Ірина Погоріла