Любитель вимагати вибачення опинився в ситуації, коли вибачатися тепер доведеться йому самому.

Глава Чечні Рамзан Кадиров зганьбився на весь інтернет. Він в черговий раз міркував про "нацистів" в Україні і настільки занурився у світ своїх фантазій, що епічно обмовився.

На відео, яке Кадиров опублікував у своєму Telegram, він назвав президента РФ Путіна "верховним г*овнокомандуючим".

У своєму відео глава Чечні звертався до мусульман, які воюють за Україну. За словами Кадирова, він наполегливо шукає їх по всій нашій країні, але так і не знайшов. Не забув глава Чечні і про свою улюблену тему - Кадиров постійно вимагає, щоб перед ним вибачалися, а тому сказав, що готовий "пробачити" чеченців, що захищають Україну, якщо ті вибачаться.

Глава Чечні навіть пообіцяв, що нібито проситиме Путіна "помилувати" військових, які захищають Україну і воюють проти окупантів, коли ті принесуть свої вибачення. Однак всю свою тираду Кадиров епічно перекреслив обмовкою.

"Я буду клопотати перед верховним г*внокомандувачем", - з серйозним обличчям заявив він.

Обмовка Кадирова буквально підірвала мережу. Користувачі жартують, що Кадиров вперше назвав речі своїми іменами і йому варто частіше так "заговорюватися". Багато хто також жартує, що фанату вибачень тепер доведеться самому вибачатися перед Путіним, якого той назвав командувачем екскрементами.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в СБУ показали, як насправді воюють "кадирівці". У телефоні одного з бойовиків знайшли відео, на яких окупанти танцюють під автоматні черги і стріляють по деревах, імітуючи серйозний бій.

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