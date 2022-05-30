Із їхнього змісту стало ще більш зрозуміло, чому деякі підрозділи кадирівців називають "тік-ток військами".

Служба безпеки України отримала доступ до телефону одного з "кадирівців", який приїхав на війну в Україну.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У телефоні "кадирівець" зберігав чимало роликів. Із їхнього змісту стало ще більш зрозуміло, чому деякі підрозділи кадирівців називають "тік-ток військами".

"Замість боїв з українськими захисниками, ці "піхотинці путіна" героїчно воюють з… соснами у лісах Луганщини. І знаєте скільки дублів із пострілами РПГ потрібно зробити, щоб вийшли "яскравий" ролик і "масштабна" битва? Подивіться самі… 20 секунд у "тік-ток" – і ти майже виграв війну в трьох соснах", - іронічно зауважили в СБУ.

На кадрах видно, як "кадирівці" буквально воюють із соснами, використавши усі заряди до РПГ. А для ефектного ролика вистрелили усі патрони до автоматів, весело пританцьовуючи. На одному з фрагментів видно, як автор ролика емоційно реагує на зйомки чергового "екшену" для російської публіки.

В СБУ нагадали, що ЗСУ тим часом знищують десятки окупантів одним пострілом. Часу на режисерську діяльність не вистачає.

Раніше "Народна міліція ЛНР" показала екшн з "передової". У сюжеті, нібито знятому на Сєвєродонецькому напрямку, продемонстрували процес штурму будівлі, яка виявилася пустою.

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