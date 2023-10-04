На позов нарвалася супутникова компанія Dish Network, яка не прибрала за собою космічне сміття.

У США створили перший прецедент в історії, виписавши багатотисячний штраф за космічне сміття супутникової компанії Dish Network, яка не прибрала за собою на орбіті.

Федеральна комісія зі зв'язку (FCC) зобов'язала компанію заплатити 150 тисяч доларів за застарілий супутник, який провайдер залишив в небезпечній близькості від аналогічного обладнання, що знаходиться в експлуатації, пише ScienceAlert.

Скандал виник через супутник EchoStar-7, який Dish Network вивела на орбіту у 2002 році. Йдеться про площу в космосі, що пролягає приблизно в 36 тис. км від земного екватора. Особливість орбіти полягає в тому, що супутники, розміщені в її зоні, обертаються за однаковою з планетою Земля швидкості. За підсумком зі сторони може здаватися, нібито вони висять в космосі нерухомо.

Відео дня

Очікувалося, що Dish Network прибере "зайвий" супутник у 2022 році, за результатами виходу обладнання з експлуатації. Тоді EchoStar-7 повинні були підняти на 300 км вище від минулої локації, але зрушили лише на 120 км, оскільки у супутника закінчилося паливо.

У FCC порахували, що його нове розташування - потенційна загроза для інших супутників і присудили Dish Network штраф.

Повідомляється, що компанія визнала за собою провину й погодила з Комісією план щодо прибирання свого обладнання.

Як зазначив глава виконавчого бюро FCC Лойан Ігал, даний прецедент свідчить про те, що Комісія тримає під контролем виконання всіх зобов'язань, які беруть на себе оператори компаній у міру втілення своїх амбіцій "розвиватися в космосі".

Супутників на орбіті стає все більше, тому компанії повинні незаперечно дотримуватися правил з утилізації космічного сміття, підкреслили в FCC.

"Якщо не втручатися, накопичення орбітального сміття за кінцевим підсумком збільшить ризик зіткнень і засмічення орбіт, які потрібні для здійснення пілотованих космічних пристроїв та супутників", - прокоментували у Федеральному управлінні цивільної авіації США.

Інженери створили інструмент для боротьби з космічним сміттям

У червні 2023 року стало відомо про революційну розробку інженерів, що працюють в команді професора кафедри аерокосмічної техніки Університету Колорадо. Вони створюють новий пристрій, здатний безконтактно знищувати сміття в космосі. Йдеться про так званий "притягуючий промінь", який повинен на дистанції вміти відтягувати і притягувати об'єкти.

Вас також можуть зацікавити новини: