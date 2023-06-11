Вони зможуть переміщати кількатонні об'єкти.

Команда інженерів розробляє "притягуючий промінь", який є основним пристроєм наукової фантастики про космос. Зазвичай він виступає інструментом для штовхання та притягування об'єктів на відстані без контакту. Це роблять, щоб боротися з космічним сміттям.

Дослідники підрахували, що можуть повільно перемістити кількатонний об’єкт на відстань близько 321 кілометра впродовж двох-трьох місяців. Як пише Futurism, ранні концепції справді працюють.

"Ми створюємо електростатичну силу притягання або відштовхування. Він схожий на притягуючий промінь, який ви бачите в "Зоряному шляху", хоча й не такий потужний", — розповів Ханспетер Шауб, завідувач кафедри аерокосмічної техніки Університету Колорадо в Боулдері.

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Експеримент проводиться у великій вакуумній камері, яка імітує умови космосу. Теоретично, на відстані приблизно 15-30 метрів космічний корабель міг би вистрелити пучком електронів у шматок космічного сміття і надати йому негативний заряд, при цьому створюючи позитивний заряд у самому пристрої.

"Завдяки цій притягуючій силі ви можете по суті відтягнути уламки, навіть не торкаючись до них. Це діє як те, що ми називаємо віртуальною прив'язкою", — сказав Джуліан Хаммерл, аерокосмічний інженер CU Boulder, який брав участь у дослідженні.

Інші наукові відкриття

Вчені впевнені, що у надрах планети заховані вершини, які 4,5 раза вищі за Еверест. Наразі ця гора, висотою 8,8 км, вважається найвищою на Землі.

У Європейському космічному агентстві (ESA) провели дослідження, щоб з'ясувати, що станеться, якщо спробувати посмажити їжу, зокрема таку смачну й улюблену для багатьох людей картоплю-фрі, в умовах мікрогравітації.

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